Barça : Les surprenants propos de Felipe Melo sur Lionel Messi

Toujours en activité à 36 ans, Felipe Melo a exprimé son avis sur le duel à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a aussi révélé un secret sur la technique des Brésiliens à son époque pour arrêter le prodige argentin lors des confrontations entre les deux pays.

Felipe Melo : "Messi est le meilleur de l'histoire"

Ancien joueur de la Juventus Turin, de l'Inter Milan ou encore de Galatasaray, Felipe Melo a quitté l'Europe il y a maintenant plus de trois ans pour une préretraite au Brésil.

Reconverti défenseur central après avoir passé l'essentiel de sa carrière au milieu de terrain, le joueur de 36 ans fait les beaux jours de Palmeiras depuis janvier 2017. Champion du Brésil en 2018 avec le club vainqueur de la Copa Libertadores 1999, l'ancien international brésilien (22 sélections, 2 buts) s'est récemment exprimé sur ses confrontations avec l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Il avoue que ce dernier était particulièrement ciblé par les joueurs de la Selecao.

"Lionel Messi est un joueur unique. Quand je jouais contre lui avec le Brésil, notre tactique était de tourner et de nous occuper de lui chacun notre tour. Notre intention n'était pas de lui donner un coup pour le blesser, mais de le déranger, de briser son rythme. C'était le seul moyen de l'arrêter", a expliqué le rugueux Felipe Melo dans les colonnes de Clarin.

Marqué par le talent du sextuple Ballon d'Or, le joueur formé à Flamengo s'est ensuite livré au jeu des comparaisons entre Messi et Cristiano Ronaldo, avouant une légère préférence pour le premier.

"Lionel Messi est le meilleur de l'histoire. Les Brésiliens disent que Zico était le meilleur, mais je l'ai très peu vu jouer, donc je ne peux pas juger. Mais j'ai vu Messi jouer, et c'est quelque chose d'incroyable. Cristiano Ronaldo est fort, car il peut marquer cinq buts (dans un match). Mais Messi marque autant de buts et aide également ses coéquipiers à marquer. Il est plus complet."

Pour rappel, Felipe Melo a participé à la Coupe du monde 2010 avec la Selecao. Le Brésil avait échoué en quart de finale contre les Pays-Bas (2-1).