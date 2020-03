Juventus Mercato : Stop ou encore ? Gigi Buffon s'est prononcé !

En fin de contrat en juin prochain avec la Juventus Turin, Gianluigi Buffon n'a toujours pas pris de décision quant à son futur. À 42 ans, le portier italien aime toujours autant le football et semble avoir encore envie de poursuivre l'aventure...

Buffon : "Je me sens toujours aussi bien"

De retour à la Juventus Turin l'été dernier, après un intermède d'un an plus ou moins convaincant au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon est le gardien numéro 2 du club italien. Remplaçant du Polonais Wojciech Szczęsny, l'ancien meilleur gardien du monde, âgé de 42 ans, a disputé onze matches cette saison, dont sept en Serie A et un en Ligue des champions.

L'ex-portier parisien est heureux de son statut et de son retour dans le club de son cœur. Mais Gianluigi Buffon sera cependant en fin de contrat à l'issue de la saison et rien n'indique pour le moment qu'il poursuivra une saison de plus.

Mais l'amour du sport chez le natif de Carrara est toujours si fort qu'une 26e saison chez les professionnels ne serait pas pour lui déplaire. Il l'a affirmé dans une vidéo parue sur la chaîne YouTube de la Juventus Turin.

"Il y a deux ans, j'ai presque failli arrêter. Ensuite, le PSG est arrivé et je joue toujours parce que je me sens bien et parce que j'ai du respect pour les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Si, à l'âge de sept ou huit ans, on m'avait dit que j'allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors j'aurais été excité et j'aurais pleuré. Je dois avoir du respect pour cet enfant", a déclaré le gardien aux 176 sélections avec la Squadra azzurra.

Reste à savoir si la Juventus sera en accord avec cette volonté de son historique gardien de but.