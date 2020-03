ASSE Mercato : Maçon, révélation sur son transfert à St-Étienne

L’ASSE a recruté Yvann Maçon à l’USL Dunkerque lors du mercato de l’hiver. Il ainsi fait un saut de National en Ligue 1. Le jeune défenseur raconte comment cela a été possible.

ASSE : Yvann Maçon, une ascension fulgurante de National en Ligue 1

Recrue hivernale de l’ASSE, Yvann Maçon est revenu sur les coulisses de son transfert à Saint-Étienne, le 31 janvier 2020. Il avoue qu’il a été grandement surpris lorsque son agent lui a dit que des recruteurs Stéphanois étaient venus le superviser. « C’était déjà quelque chose de grand pour moi ! Mais, tant que rien n’était acté, je ne pouvais pas me permettre de m’enflammer », a confié l’arrière latéral droit.

Yvann Maçon révèle ensuite que son agent a gardé le secret des négociations jusqu’à ce que son transfert soit bouclé. « Mon agent ne voulant pas que je sois grisé par tout cela. Il ne m’a informé que tardivement », a-t-il raconté.

L'AS Saint-Étienne très suivie en Guadeloupe !

C’est ainsi que le joueur de 21 ans s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en juin 2023. « Signer ici est une fierté pour l’ensemble de ma famille, car l’AS Saint-Étienne est l’un des clubs les plus suivis en Guadeloupe. Ce n’est que du bonheur », s’est-il réjoui. Notons qu’Yvann Maçon a fait 2 apparitions en Ligue 1 et était titulaire chaque fois.