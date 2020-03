OM : Grosses inquiétudes pour la condition physique des joueurs

Les joueurs de l’OM sont rentrés en famille en attendant la reprise des entraînements le 2 avril. Le quotidien La Provence s’est alors penché sur la condition physique des joueurs de l’Olympique de Marseille au moment de la reprise des entraînements.

Une condition physique liée aux activités des joueurs ?

Si tout rentre dans l'ordre, les joueurs de l’OM reprendront les entraînements le 2 avril. Le tout est désormais de savoir quelle sera leur condition physique au moment de la reprise des entraînements. Selon Christophe Manouvrier, la condition physique des joueurs sera fonction de leurs activités pendant ce confinement.

Dans les colonnes du quotidien régional, l'ancien préparateur physique de l'OM a expliqué que les joueurs « qui n'auront rien fait devront refaire une préparation ». En revanche, les joueurs « qui ont du matériel chez eux ou qui travaillent avec un préparateur ne seront pas trop décalés ».

Mais quelles que soient leurs activités, le mieux c’est que le confinement ne dure pas longtemps. Car « plus ça va durer, plus les joueurs seront déconditionnés ». Si le confinement dure longtemps, la reprise sera difficile parce que les joueurs de l’OM auront perdu leur condition physique, a ajouté Christophe Manouvrier. Et retrouver cette condition physique demandera « autant de temps de préparation que ce qu'aura duré l'arrêt », a prévenu l'ex-entraîneur phocéen Roger Propos.