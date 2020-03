PSG : Le programme des joueurs du Paris Saint-Germain dévoilé

Epidémie de coronavirus oblige, les joueurs du Paris Saint-Germain doivent également rester chez eux. Pour qu’ils gardent la forme, le staff du PSG leur a envoyé un programme d’entraînement. RMC Sport a mis la main sur ledit programme.

Ce que les joueurs du Paris Saint-Germain feront pendant la quarantaine

Le PSG a vu sa saison brusquement arrêtée après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En attendant la reprise des compétitions, le Paris Saint-Germain a envoyé un programme d’entraînement spécifique à ses joueurs. Celui-ci leur permettra notamment de travailler leur endurance.

RMC Sport vient de dévoiler ce à quoi ressemble ledit programme. D’après le média, les exercices doivent s’étendre en tout sur une durée d’une heure à une heure et demie. Les exercices commencent par 8 minutes d’échauffement. S’en suivent 10 minutes de musculation et 35 à 40 minutes de courses avec variation de vitesse. Ensuite, ce sont 5 minutes « cool down » puis un retour au calme.

Un programme que Thiago Silva et Neymar devront s’atteler à respecter depuis le Brésil. Le défenseur et l’attaquant du Paris Saint-Germain sont rentrés au bercail pour rester dans leurs familles respectives. Leur pays est pour le moment moins touché que la France avec 3 décès sur près de 300 cas confirmés.