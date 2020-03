OM Mercato : Une offre ridicule du FC Séville pour Bouna Sarr ?

Mardi dernier, France Football annonçait un intérêt du FC Séville pour le joueur de l’OM Bouna Sarr. Un intérêt confirmé ce jeudi par la presse espagnole. Mais l’offre des Sévillans ne devrait pas séduire les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

La piste Bouna Sarr prend de l’ampleur au FC Séville

Bouna Sarr ferait partie d’une liste de 6 joueurs que les dirigeants de l’OM pourraient vendre à un prix intéressant en fin de saison pour renflouer leurs caisses. Cette option intéresserait le FC Séville, désireux de signer l’ancien Messin. Alors que l’hebdomadaire sportif français avait fait part de l’intérêt des Andalous mardi dernier, c’est Mundo Deportivo qui le confirme ce jeudi. Selon le média ibérique, le Franco-Guinéen de 27 ans est effectivement visé par les Sévillans. Monchi, directeur sportif du club de Liga, en fait même une priorité de son prochain recrutement.

Monchi mal embarqué dans le dossier Bouna Sarr ?

Mais la mission paraît mal embarquée pour le FC Séville. En effet, un transfert de Bouna Sarr est évalué entre 10 et 15 millions d’euros. Or, les Andalous ne voudraient payer que 8 millions d’euros. Une offre qui ne devrait pas convaincre les dirigeants olympiens, vu que le natif de Lyon est un joueur performant depuis la saison dernière. En plus, sous contrat jusqu’en juin 2022, le joueur polyvalent (milieu offensif ou latéral droit) a déjà prévenu qu’il souhaitait jouer la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine…