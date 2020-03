Montpellier HSC : Confinement, le préparateur physique inquiet !

Préparateur physique du Montpellier HSC, Stéphane Paganelli s’inquiète pour la forme physique des joueurs pendant le confinement dû au Coronavirus.

Montpellier : Paganelli préoccupé par la forme des joueurs

Le Montpellier HSC, à l’image de tous les clubs de Ligue 1 a suspendu toutes ses activités, dont les entrainements. Du coup, les joueurs vont devoir gérer tous seuls leur entretien physique pendant leur confinement. Stéphane Paganelli s’en inquiète, car il ne sait pas combien de temps cela va durer.

« Ça ressemble à une trêve, dont on ne connaît pas la durée et le calendrier de reprise. On ne sait donc pas à quel moment on a notre objectif de forme », a fait remarquer le préparateur physique dans le Midi Libre. Selon les explications du technicien du Montpellier HSC, « plus la trêve sera longue, plus le retour au pic de forme sera long ».

Si la reprise est fixée, il est évident que le calendrier sera très serré. « Ça va être assez compliqué de reprendre le championnat avec un effectif à 100 % physiquement et d'enchaîner derrière tous les trois jours », a prévenu le collaborateur de Der Zakarian.

Un programme d'entrainement adapté au confinement

Pour permettre aux Pailladins de travailler physiquement pendant la période indéterminée d’isolement, un programme leur a été remis. Après « quatre jours de repos », ils ont démarré les activités « de maintien des qualités physiques essentielles acquises pendant la saison : force, vitesse, puissance aérobie, endurance ».

« On est obligé de faire du pilotage à vue, en fonction de l'évolution de la situation », a expliqué Stéphane Paganelli.