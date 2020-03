Atletico Mercato : Trippier révèle sa prochaine destination

Recrue surprise de l’Atletico Madrid l’été dernier, Kieran Trippier ne va pas terminer sa carrière en Liga. Le latéral droit anglais sait déjà où il va prendre sa retraite.

Kieran Trippier heureux avec l’Atletico Madrid

Il n’est pas courant de voir un joueur anglais de haut niveau évoluer hors de la Premier League. Mais Kieran Trippier s'est engagé avec l’Atletico Madrid l’été dernier et on peut parler d'un transfert surprise.

L’international anglais de 29 ans s’est rapidement imposé avec le club de Liga, une des plus grosses écuries d’Europe où il veut « jouer au plus haut niveau aussi longtemps que possible ».

Kieran Trippier veut prendre sa retraite à Burnley

Mais il a beau être heureux avec les Colchoneros, Kieran Trippier n’oublie pas son passage à Burnley. Et c’est chez les Clarets qu’il voudrait prendre sa retraite, en hommage à la grande amitié qu’il entretient avec l’entraîneur Sean Dyche qu’il est disposé à suivre partout.

« Si je suis à l'Atlético encore deux ans, j'aurais 32 ans et Burnley est le seul club où je retournerais en Angleterre. L'objectif est de prendre ma retraite là-bas. J'ai une grande amitié avec l'entraîneur Sean Dyche et j'irai où il ira », a expliqué l’ancien défenseur de Tottenham dans un entretien accordé à Burnley Express.