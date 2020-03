FC Nantes : Gourcuff prépare son plan pour le mercato 2020

Comme tous les autres clubs de Ligue 1, le FC Nantes a suspendu ses activités à cause du coronavirus. Christian Gourcuff, entraineur nantais, tente de mettre à profit cette période étrange pour préparer le recrutement estival des Canaris.

FC Nantes : Christian Gourcuff garde un oeil sur son effectif

À l’instar des autres clubs de Ligue 1, le FC Nantes a suspendu l’ensemble de ses activités afin de ralentir la progression du coronavirus. Les footballeurs, ainsi que les habitants de la France, sont cloîtrés chez eux. Mais cette période de confinement n’empêche pas Christian Gourcuff de garder un œil sur ses joueurs.

Pour permettre aux Canaris de travailler physiquement, un programme d’entrainement adapté a été remis à chaque joueur. « Le staff médical est quotidiennement au contact des joueurs. Le point est ensuite régulièrement fait entre les membres du staff », a expliqué Christian Gourcuff dans une interview accordée à la chaine BeIN SPORTS. Le coach nantais laisse le suivi à distance des joueurs à son préparateur physique Cyril Moine et au staff médical.

Gourcuff travaille aussi sur le prochain mercato

Par ailleurs, Christian Gourcuff tente de mettre à profit cette période délicate. Alors que le championnat est paralysé par la pandémie de coronavirus, le patron des Canaris en profite pour préparer ses plans en vue du prochain mercato estival. « Je ne regarde pas non plus des matches à longueur de temps, mais on s'en inspire, notamment pour le recrutement, en prenant un maximum d'informations. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire lors des semaines traditionnelles », a-t-il confié.

Enfin, Christian Gourcuff explique que « s’il y a bien un mot à retenir, c'est l'adaptation ». Il faut s’adapter à cette « situation incroyable ».