Ligue 1 : Fin de saison, la FFF et la LFP ont deux dates en vue

Le nouveau calendrier de la Ligue 1 et des compétitions suspendues est au centre des réflexions de la FFF et la LFP. Les responsables se sont d’ailleurs accordés sur deux dates.

Ligue 1 : la fin annoncée pour le 20 juillet au plus tard

Les dirigeants du football français travaillent au retour à la normale. La Ligue 1, la Ligue 2, les autres championnats et compétitions suspendus sont la priorité de leurs réunions. Et Noël Le Graët et Didier Quillot sont d’accord pour finir la saison au plus tard le 20 juillet 2020.

En effet, le président de la Fédération Française de Football (FFF) a confié à L’Équipe son souhait de « terminer la saison le 15 ou 20 juillet ». Didier Quillot, le directeur exécutif de la Ligue de Football Professionnel s’aligne également sue ce délai. Il s’est dit « en phase avec l’idée » de Le Graët.

La FFF et la LFP d'accord sur le 30 juin ou le 20 juillet

« C'est une option tout à fait possible », a-t-il répondu au quotidien sportif, avant de dévoiler les recommandations de la réunion de mardi. « Deux possibilités ont été évoquées : une fin de saison le 30 juin ou mi-juillet. Cette option de la mi-juillet fait aussi partie des suggestions des ligues européennes concernant le calendrier », a indiqué Didier Quillot.

Pour être plus précis sur les dates du futur calendrier de la fin de la Ligue 1, le directeur de la LFP dit « attendre les conclusions du groupe de travail mis en place par l'UEFA sur le calendrier ».