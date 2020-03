FC Nantes : Ligue 1, Christian Gourcuff en remet une couche !

À l’image de nombreux responsables et entraineurs de clubs de Ligue 1, Christian Gourcuff s’oppose à la proposition de Jean-Michel Aulas d’annuler le championnat. Pour le coach du FC Nantes, il est inconcevable de ne pas terminer la saison.

FC Nantes : Christian Gourcuff s’oppose à la « saison blanche » prônée par Aulas

Comme la majorité des championnats européens, la Ligue 1 est à l’arrêt « jusqu'à nouvel ordre ». Une décision prise par la Ligue de Football Profession (LFP) en raison de la progression du coronavirus. Désormais, la question qui se pose est de savoir si le championnat reprendra, et quelle sera la date de reprise.

Mais le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a fait une proposition. Pour lui, « la meilleure solution serait de dire, c’est une saison blanche » si la crise du Covid-19 perdure. Une proposition qui bien évidemment ne plait pas à tout le monde. Bon nombre d’acteurs de la Ligue 1 sont montés au créneau et ont réagi quant à cette proposition.

Après Dimitri Payet, Jacques-Henri Eyraud, Didier Quillot, ou encore Julien Stéphan, c’est au tour de Christian Gourcuff de s'exprimer sur les issues potentielles de cette fin de championnat, perturbée par la pandémie. Le coach du FC Nantes a affirmé son envie de voir le championnat aller à son terme. « Oui et je ne vois pas comment on peut figer les choses. La vie va reprendre à un moment donné et la prolongation de la saison serait logique. Maintenant, en imaginant reprendre début mai, il sera possible de terminer au mois de juin », a-t-il déclaré dans une pastille sur le compte Twitter de beIN SPORTS.