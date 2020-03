PSG : Coronavirus, Cavani est aussi parti chez lui en Uruguay

Edinson Cavani a quitté Paris et est arrivé en Uruguay. Après Neymar et Thiago Silva, l’attaquant du PSG a aussi fui le confinement imposé en France à cause du Coronavirus.

Edinson Cavani est arrivé en Uruguay

Comme Thiago Silva et Neymar, Edinson Cavani a rejoint son pays natal, ce jeudi. « J'espère qu'on pourra vite trouver une solution. On va essayer de donner un coup de main à Salto », a-t-il expliqué sur Canal 4, dans des propos relayés par L’Équipe. Salto est en effet la ville natale de l’international uruguayen. Une localité située près de la frontière avec l'Argentine.

Le quotidien sportif précise qu’Edinson Cavani a « débarqué à l’aéroport de Montevideo Carrasco avec un masque et des gants », avant de rallier Salto, près de la frontière avec l'Argentine. Deux photos de l'avant-centre postées sur les réseaux sociaux illustrent l'arrivée d'El Matador chez lui.

Il faut rappeler que Thiago Silva et sa famille ont quitté Paris, mardi, et sont au Brésil. « On a décidé de partir, car la situation à Paris était vraiment triste. Je n'ai pas pu stocker de choses, je ne trouvais plus rien dans les marchés. On a pris un vol pour le Brésil », a expliqué Isabelle Silva sur Instagram.