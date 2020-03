ASSE : Menaçant de partir, Puel demande le retrait de Romeyer !

Homme de poigne et de pouvoir, Claude Puel, qui vit très mal l'interventionnisme de Roland Romeyer, l'un des deux présidents de l'ASSE, vient tout simplement de demander à celui-ci de se retirer. Sinon, c'est lui qui partirait !

Claude Puel défend les prérogatives de Xavier Thuilot

C'est une véritable bombe que le journal L'Equipe vient de larguer dans son édition de vendredi. Le quotidien français annonce que Claude Puel, le manager général de l'AS Saint-Étienne, a menacé de faire ses valises si Roland Romeyer ne prenait pas immédiatement du recul.

Contrarié par l'interventionnisme et les dépassements de fonction du président du directoire, l'homme de 58 ans a donc posé un ultimatum à son club : soit Roland Romeyer se limite à son rôle de président et son aventure dans le Forez se poursuit, soit il claque la porte avec Xavier Thuilot, le directeur général arrivé quelques semaines après lui, en cas de refus de Romeyer.

C'est d'ailleurs Xavier Thuilot, indirectement, qui est à l'origine de ce malaise puisque Claude Puel considère que Roland Romeyer a rempli dernièrement des fonctions dévolues au directeur général, notamment sur les prolongations de contrats de certains joueurs.

Romeyer aurait accepté de prendre du recul

C'est celle du jeune Charles Abi (19 ans) qui aurait fait déborder le vase. Romeyer, profitant récemment de la présence de Thuilot et de Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance, à Paris pour finaliser dans leur dos une prolongation de l'attaquant jusqu'en juin 2024.

Cet épisode a fini par provoquer le ras-le-bol de Claude Puel qui a demandé vendredi dernier à Roland Romeyer de prendre du recul et de laisser travailler Xavier Thuilot, sous peine de prendre ses cliques et ses claques si la situation n'évoluait pas rapidement.

Homme fort du club depuis 2003, Romeyer aurait, selon L'Equipe, accepté de réduire son champ d'action, et même d'occuper de façon moins assidue son bureau à l'Étrat, le centre d'entraînement de l'ASSE, et de définir clairement et par écrit les missions dévolues à Xavier Thuilot.

Dans cette bataille, c'est le duo Puel-Thuilot qui sortirait grand vainqueur...