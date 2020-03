Bayern Mercato : Philippe Coutinho vivement déconseillé à Chelsea

Prêté au Bayern Munich par le FC Barcelone, Philippe Coutinho serait sur les tablettes de Chelsea pour la saison prochaine. Ancien joueur des Blues, Frank Leboeuf a donné son avis sur cet éventuel transfert...

Brillant sous les couleurs de Liverpool, notamment lors de la saison 2016-2017 - 14 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues - Philippe Coutinho avait été recruté à prix d'or par le FC Barcelone en janvier 2018.

Acheté 145 millions d'euros par le club catalan, l'international brésilien (61 sélections, 17 buts) n'a cependant jamais réussi à justifier le prix de son transfert pendant la saison et demie qu'il a passée au Barça, les dirigeants blaugrana décidant même de le prêter l'été dernier au Bayern Munich.

Auteur d'une saison correcte mais pas transcendante avec le club allemand, l'ancien de l'Inter Milan ne sait pas de quoi son avenir sera fait l'an prochain. Avec une option d'achat fixée à 120 millions d'euros par le FC Barcelone, un transfert définitif à ce prix-là apparait inconcevable pour les dirigeants du club allemand.

C'est la raison pour laquelle le joueur de 27 ans pourrait bien découvrir un nouveau club l'an prochain, Chelsea étant notamment sur les rangs pour l'accueillir en prêt. Une mutation que Frank Leboeuf, l'ancien défenseur des Blues, désapprouve, comme il l'a confié à ESPN.

"Coutinho a été bon avec Liverpool, mais jusqu'à présent médiocre avec Barcelone et le Bayern Munich. J'aurais beaucoup de points d'interrogation en le voyant arriver à Chelsea. Que pourrait-il apporter ? Le club possède de jeunes joueurs très talentueux et très prometteurs. De bons milieux de terrain sont déjà là pour organiser le jeu, et notamment Matteo Kovacic et Jorginho. Je ne sais pas à quel poste il pourrait évoluer. Si j'étais le président ou l'entraîneur de Chelsea, j'hésiterais beaucoup à le récupérer", a déclaré le champion du monde 1998.