Arsenal : Bellerin veut chiper le rôle de capitaine à Aubameyang

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal cet été et par la même occasion laisser vacant le rôle de capitaine des Gunners. Un candidat s'est d'ores et déjà déclaré pour lui succéder : Hector Bellerin.

Bellerin : "C'est un rôle auquel je suis habitué"

En fin de contrat en juin 2021 et certainement lassé de l'irrégularité chronique de son club d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien s'en aller dans quelques mois., lui qui serait convoité par le FC Barcelone et l'Inter Milan.

Outre le fait de perdre son meilleur joueur et un buteur d'une régularité exceptionnelle, Arsenal verrait partir également son capitaine. Porteur du brassard depuis le coup de sang et la destitution de Granit Xhaka en octobre dernier, l'ancien Stéphanois remplit à merveille son rôle depuis, comme l'avait indiqué Alexandre Lacazette il y a quelques semaines.

Dans l'hypothèse où Mikel Arteta devrait désigner un nouveau capitaine la saison prochaine, un joueur se verrait bien dans ce rôle, il s'agit d'Hector Bellerin. Membre du club depuis 2011, le latéral espagnol, qui a déjà une belle expérience - 151 apparitions en Premier League - malgré son jeune âge (25 ans), n'a pas hésité à faire acte de candidature dans la presse britannique.

"Capitaine est un rôle auquel je suis habitué et que j'ai toujours apprécié. J'aime les responsabilités. Je suis ici depuis longtemps et je sais comment fonctionne le club [...] Les gens ne me voient peut-être pas comme un gars qui crie tout le temps sur le terrain ou ce genre de choses, mais il y a tellement de façons différentes de mener une équipe", a expliqué l'international espagnol (3 sélections) au Daily Mail.

Malheureusement souvent blessé et en manque de temps de jeu depuis deux saisons, cette fragilité physique pourrait cependant bien être un frein à l'ambition de celui qui a porté le brassard à six reprises cette saison.