Mercato : Le FC Barcelone recrute une pépite brésilienne

La presse espagnole est unanime sur le sujet. Le FC Barcelone, à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel, devrait s'attacher les services de Gustavo Maia en provenance de Sao Paulo.

Le FC Barcelone aurait bouclé le transfert de Gustavo Maia

La presse espagnole en parlait déjà depuis quelques jours. Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, et ses équipes s’activent en coulisse pour recruter de jeunes joueurs à fort potentiel. Et le Champion d’Espagne serait parvenu à mettre la main sur une pépite brésilienne. Il s’agit de Gustavo Maia, l’ailier de Sao Paulo.

En effet, les médias ibériques Marca, AS ou encore Sport assurent que les dirigeants du FC Barcelone ont bouclé cette opération. Un accord a été trouvé entre les différentes parties. Le quotidien Sport va un plus loin et explique que les Blaugranas ont payé pour le moment un million d’euros pour le transfert du joueur brésilien, âgé de 19 ans. Le FC Barcelone devrait rajouter 3,5 millions d’euros pour son transfert définitif en juin prochain.

Le jeune joueur de Sao Paulo, Gustavo Maia devrait donc rejoindre le Barça à l'issue de la saison. Un joli coup pour les dirigeants catalans qui profitent de la pandémie actuelle pour préparer le prochain marché des transferts.