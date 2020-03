OL : Les raisons du retour de Thiago Mendes au Brésil

Comme le PSG, l’ OL a vu certains de ses étrangers quitter l’Hexagone à cause de la pandémie de coronavirus. C’est notamment le cas de Thiago Mendes. Le milieu de terrain de Lyon s’est justifié à ce sujet.

Les raisons du retour de Thiago Mendes au Brésil

Avec l’arrêt des activités et le confinement décidé par les autorités, plusieurs joueurs étrangers sont rentrés se ressourcer dans leurs pays. Comme au Paris Saint-Germain, quelques joueurs de l’ Olympique lyonnais ont entrepris de quitter le territoire. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Thiago Mendes a justifié son retour au Brésil.

« En pensant à la santé de mes enfants, j’ai décidé de retourner au Brésil. Nous ne sommes pas en vacances et je vais retourner m’entraîner chez moi pour les prochains matchs », a-t-il expliqué sur Instagram. Sauf qu’en rentrant au Brésil, Thiago Mendes pourrait ne pas revenir à temps pour la reprise du championnat.

Sanctions à venir pour Mendes ?

De même, le milieu de terrain a violé les règles de Lyon. Le Parisien assure que l’ OL a interdit à ses joueurs de quitter le territoire. Outre une reprise et un retour tardifs, Thiago Mendes s’expose également aux sanctions de son club. Il faut dire qu’il était déjà dans le collimateur du club à cause de son hygiène de vie et l’influence de sa femme.

Comme le milieu lyonnais, Kenny Tete risque aussi gros. Au micro de RMC Sport, Anthony Lopes a indiqué que le latéral néerlandais est rentré aux Pays-Bas.