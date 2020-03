PSG Mercato : Une tendance se dégage pour l'avenir de Neymar

La presse espagnole en a remis une couche ces derniers jours au sujet du retour de Neymar au Barça. Comme l’été dernier, l’attaquant du PSG suscite toujours la convoitise du FC Barcelone.

Le sort de Neymar déjà scellé ?

Proche de récupérer Neymar l’été dernier, le Barça compte repartir à la quête de l’attaquant brésilien au prochain mercato. A ce sujet, Mundo Deportivo révèle que le FC Barcelone devrait changer de stratégie pour rapatrier le Brésilien. Les Blaugrana devraient proposer des échanges au Paris Saint-Germain pour récupérer l’attaquant de 28 ans.

Seulement, cette proposition a peu de chance d’aboutir. Leonardo balayera sûrement l’offre du FC Barcelone qui ne proposent pas de joueur « majeur » pour remplacer Neymar à Paris.

Une solution avec Antoine Griezmann ?

Le Barça propose surtout des indésirables comme Rakitic et Vidal, et des flops comme Dembélé et Coutinho. Le Paris Saint-Germain pourrait peut-être fléchir si Antoine Griezmann était inclus dans le deal car il a le profil pour remplacer le Brésilien à Paris.

Le Barça risque de passer à côté de Neymar. Pourtant cette fois, l’attaquant auriverde semble à la portée des Blaugrana car les médias espagnols révélaient que le PSG était disposé à faire baisser le prix du joueur. Mais faute de liquidités, le club espagnol propose des échanges.