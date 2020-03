PSG Mercato : Surprise, Silva, Cavani prolongés par la FIFA ?

Edinson Cavani fait partie des nombreux joueurs en fin de contrat au PSG. Alors que la saison va se terminer plus tard que prévu, l’attaquant uruguayen pourrait encore attendre avant de quitter Paris.

Edinson Cavani et d’autres Parisiens suspendus aux lèvres de la FIFA

Proche de quitter le PSG l’été dernier, Edinson Cavani doit attendre la fin de la saison avant de partir. Mais avec la pandémie actuelle de coronavirus, la saison sera longue. Des joueurs en fin de contrat comme le buteur uruguayen vont se retrouver dans une situation inédite. La FIFA se penche actuellement sur leur cas.

De coutume, les contrats des joueurs expirent le 30 juin. Mais au vu de la crise sanitaire actuelle, il est improbable que la saison soit déjà terminée pour Edinson Cavani et les siens. « La FIFA analyse la situation actuelle et son impact potentiel sur tous les domaines du football. De plus amples informations suivront en temps voulu », avait indiqué un porte-parole de l’instance à Reuters.

Sky Sports révèle que la FIFA a mis sur pied une commission. Celle-ci devra permettre aux joueurs en fin de contrat de ne pas être pénalisés si les compétitions devaient se jouer en été. A cette allure, le mercato estival n’ouvrira donc pas ses portes le 1er juillet comme d’habitude. Les joueurs en fin de contrat pourraient voir leurs baux reconduits, mais jusqu'à quand ?

Au PSG, Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Choupo-Moting, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa sont concernés.