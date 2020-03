ASSE Mercato : forte décision de Stéphane Ruffier pour cet été

Le discours ne passe plus entre Stéphane Ruffier et l'entraîneur Claude Puel. Le joueur souhaite quitter l'ASSE. Mais le dernier rempart de l'équipe ne permettra pas aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne de gagner de l'argent sur son dos.

Stéphane Ruffier prend une décision forte

C’est désormais la guerre entre l’ASSE et Stéphane Ruffier. Suite à ses querelles de ces dernières semaines avec Claude Puel, un départ du gardien emblématique des Verts est plus que jamais inévitable. À la fin de cette saison, il ne restera plus qu’un an de contrat à l’ancien portier de l'AS Monaco, et sûrement son dernier dans le Forez.

Stéphane Ruffier n'a pas l'intention de passer sur l'incident survenu entre lui et son coach, un coach fortement soutenu par les dirigeants. D’après les informations publiées par L’Équipe, le portier de 33 ans, arrivé dans le Forez en 2011, ne partira pas cet été. Dès les premiers jours de sa mise à l’écart, le gardien ligérien aurait expliqué à Roland Romeyer qu’il sera avec l’ASSE jusqu’au bout de son contrat (juin 2021).

Son idée serait de ne pas permettre à l’écurie stéphanoise de se faire de l’argent grâce à un transfert. En restant jusqu’à la fin de son contrat même sans jouer, comme c’est déjà le cas, il sait qu'aucune indemnité de transfert ne sera versée à ses dirigeants. De plus, le club ligérien devra lui verser son salaire pour sa dernière saison qui est estimé à 2,8 millions d’euros bruts.