FK Sotchi : Coronavirus, petite inquiétude chez Adil Rami

Evoluant désormais avec le FK Sotchi en Russie, Adil Rami n’est pas confiné. Le championnat est suspendu mais l’ancien joueur de l’OM s’interdit tout voyage en France.

Pas de confinement pour Adil Rami

La Russie a également suspendu son championnat à cause de la pandémie de coronavirus. Adil Rami n’est pas sûr que la compétition reprendra à la date prévue. En revanche, à Sotchi, la population n’est pas confinée. Le champion du monde français et ses coéquipiers du FC Sotchi ont simplement reçu « des consignes du club d’éviter les endroits fréquentés », comme il l’a expliqué sue les antennes de RMC Sport.

Adil Rami avoue sa peur

On imagine déjà combien d’autres joueurs européens envient Adil Rami de ne pas être confiné. Et pourtant, la vie est actuellement loin d’être rose pour l’ex-défenseur central du FC Séville, car L’ancien Lillois a un « petit problème ». C’est que « pour rentrer en France c’est compliqué ».

Or, le joueur de 34 ans voudrait profiter de la suspension du championnat pour rentrer en France afin de voir ses enfants. Mais il craint qu’une fois en France, il ne soit plus possible de retourner en Russie lors de la reprise du championnat. Alors, l’ancien de Fenerbahçe a sagement décidé d’ « attendre, être patient et voir ce qu’il se passe… »