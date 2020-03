Real Madrid Mercato : Le sort de Zinedine Zidane déjà scellé !

Selon la presse espagnole, le Real Madrid a pris une décision concernant la situation de son entraineur. Zinedine Zidane devrait rester sur le banc madrilène la saison prochaine.

Zinedine Zidane maintenu quelle que soit l’issue de la saison ?

Comme la majorité des championnats européens, la Liga est suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison du coronavirus. On ignore si le championnat espagnol reprendra et quelle sera sa date de reprise. En revanche, on sait déjà ce qu’il adviendra de l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid.

En effet, le journal AS révèle que Zizou sera toujours l’entraineur du club madrilène la saison prochaine. La source explique que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, compte s’appuyer à nouveau sur le coach français et l’aurait conforté à son poste. Il aurait toute la confiance des dirigeants merengues. Ainsi, Zinedine Zidane devrait rester sur le banc madrilène, quelle que soit l’issue de la saison.

Par ailleurs, le média espagnol explique que Zinedine Zidane travaille déjà son prochain recrutement. Le coach madrilène ambitionne d’effectuer quelques retouches à son effectif. Les indésirables du club et certains cadres en perte vitesses devraient mettre les voiles afin de faire de la place aux nouvelles recrues. Les noms de Gareth Bale, James Rodriguez, Mariano Diaz ou encore Luka Jovic sont annoncés sur le départ.