OL : Toutes les infos sur le confinement d’Anthony Lopes

Anthony Lopes respecte le confinement chez lui depuis l’arrêt des activités à l’OL. Une occasion pour le gardien de but de l’Olympique Lyonnais de rester près de sa famille.

Anthony Lopes se réjouit d'être auprès de sa famille

Anthony Lopes n’a pas quitté Lyon contrairement à Thiago Mendes et Kenny Tete. Il est resté entre Rhône et Saône en isolement, comme recommandé par les autorités. Il est certes coupé de sa profession, mais il se réjouit d’être avec sa famille au quotidien.

« Ça risque d’être un peu long, mais ça me permet d’être proche des miens et de faire des choses que je n’ai pas forcément le temps de faire d’habitude », a répondu le portier N°1 de l’OL, interrogé par sa fille dans un jeu de questions-réponses.

Dès le mardi 24 mars, les Lyonnais vont reprendre les entrainements, mais chez eux. « On a un programme à tenir, on doit se maintenir en forme, car on ne sait pas quand on va reprendre. On a des exercices à faire, de la course notamment. Il faut garder la forme et rester très sportif », a confirmé Anthony Lopes.

Anthony Lopes, son message aux supporters de l' OL

Compté parmi les joueurs les plus proches des supporters de Lyon, le dernier rempart des Gones a évidemment passé un message aux fans. « C’est un peu difficile de vivre cette situation. Mais plus vite on respectera ce qu’il y a à respecter, plus vite on se retrouvera », a-t-il confié.