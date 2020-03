ASSE : Ligue 1, Loïc Perrin n'est pas inquiet pour Saint-Étienne

Loïc Perrin et l’ASSE profitent naturellement de la suspension de la Ligue 1 pour se remettre la tête à l’endroit. Ils sont 17es et menacés de relégation. Mais pas jusqu'au point d’alarmer le capitaine.

Loïc Perrin regrette de précieux points perdus

Loïc Perrin et ses coéquipiers sont clairement en danger en Ligue 1. À 10 journées de la fin du championnat, l’ASSE n’a que 3 points de retard sur le barragiste qui est Nîmes Olympique. Le rang occupé par l’équipe de Claude Puel est en effet consécutif à leurs mauvais résultats lors des dernières journées. L'AS Saint-Étienne a perdu 5 de ses 7 derniers matchs et a fait deux matchs nuls.

Le défenseur central des Verts le reconnait d’ailleurs dans ses propos confiés au quotidien Le Progrès. « On a manqué de réussite lors de nos derniers matchs de Ligue 1. Contre Reims, on prend un but dans les arrêts de jeu (1-1) et contre Bordeaux (1-1 ), on méritait également de l’emporter », a-t-il rappelé, tout en regrettant : « ce sont des points qui valent cher ».

La qualification pour la finale de la CDF peut-elle booster l'ASSE ?

Malgré tout, Loïc Perrin note des points positifs « dans le jeu et dans l’esprit ». « C’est encourageant, il faut s’appuyer dessus », a-t-il conseillé. Selon le leader de l’ASSE, la qualification pour la finale de la Coupe de France (CDF) va certainement « aider l’équipe à relever la tête en championnat ».