PSG : Djibril Sidibé révèle le vrai poste de Kylian Mbappé

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée, Kylian Mbappé peut réaliser la même performance cette année. L’attaquant du PSG pourrait même faire bien plus s’il est mieux positionné sur le terrain selon Djibril Sidibé.

Djibril Sidibé glisse un conseil à Tuchel pour Kylian Mbappé

Depuis sa signature au PSG en 2017, Kylian Mbappé est devenu un véritable prédateur de buts. L’ancien monégasque en compte 18 après 28 journées de Ligue 1 cette saison. Pour Djibril Sidibé, son ancien coéquipier à l’AS Monaco peut aller plus loin s’il est mieux positionné sur le terrain.

Actuellement à Everton, Djibril Sidibé a vu Kylian Mbappé éclore à l’AS Monaco. Le latéral croit savoir quel serait le meilleur poste de l’attaquant de 21 ans sur le terrain. Pour le défenseur prêté aux Toffees par les Monégasques, l’attaquant parisien est meilleur lorsqu’il évolue à côté d’un attaquant de pointe.

Djibril Sidibé s’appuie sur leur époque à l’AS Monaco. Le défenseur rappelle que les déplacements de Radamel Falcao permettaient à Kylian Mbappé d’avaler des espaces avec sa vitesse. « Plus il est proche du but, plus il aura l’occasion de marquer et de faire mal aux défenseurs adverses », a-t-il déclaré dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport.

Le joueur prêté à Everton souligne que Kylian Mbappé « faisait beaucoup plus d’efforts défensivement » à ce poste. Reste maintenant à savoir si Thomas Tuchel a capté le message. Le technicien allemand aligne souvent son poulain à ce poste dans le 4-4-2. Mais le coach du PSG semble préférer Mbappé sur le côté.