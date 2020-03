Stade Rennais Mercato : Ça bouge en coulisse pour Camavinga

Impressionnant lors du début de saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga conserve une magnifique cote sur le marché des transferts. Après le Real Madrid, le Borussia Dortmund, puis le FC Barcelone, un nouveau prétendant se mêle à la bataille pour recruter la pépite rennaise.

Liverpool se positionne pour Eduardo Camavinga

Encensé de toutes parts pour ses belles prestations dans l’entrejeu Rennais, Eduardo Camavinga s’est montré moins performant ces dernières semaines, avant la suspension de la Ligue 1 en raison du coronavirus. Ce coup de mou était à prévoir pour ce joueur de 17 ans très utilisé par l’entraineur Julien Stéphan (36 matchs disputés toutes compétitions confondues). Mais cela n’a pas affecté sa cote sur le marché des transferts.

En effet, les clubs intéressés sont légion et ne se montrent pas perturbés par la baisse de régime d’Eduardo Camavinga. La preuve, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, Arsenal ou plus récemment le FC Barcelone seraient toujours aux trousses du jeune milieu de terrain. Et ces prétendants vont désormais faire face à la concurrence de Liverpool.

Un gros chèque en vue pour Eduardo Camavinga ?

En effet, Sky Sport révèle que les Reds ont également activé cette piste. Liverpool s’intéresserait de près à Eduardo Camavinga. La source explique que le club de Jürgen Klopp souhaite se renforcer considérablement au milieu l’été prochain et devrait tenter sa chance pour le jeune Rennais. Une forte concurrence qui devrait faire grimper les prix pour le jeune joueur. Si la direction du Stade Rennais souhaite conserver son joyau, elle devra cependant se préparer à recevoir des propositions très alléchantes lors du prochain mercato.