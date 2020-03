Inter Milan : Confinement, Romelu Lukaku exprime son ras-le-bol

L’Italie étant sévèrement touché par le coronavirus, la Serie A a été l’un des premiers championnats européens suspendus. Romelu Lukaku vit mal l’arrêt des activités et son isolement à cause de la pandémie.

Romelu Lukaku s’agace de son confinement en Italie

La première année de Romelu Lukaku en Italie est à oublier. Comme tout le monde, l’attaquant de l’Inter Milan doit rester à son domicile à cause du confinement décidé par les autorités. L’Italie étant actuellement le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus. Le buteur belge vit mal cette situation.

Interrogé par le journal belge La Dernière Heure, Romelu Lukaku a fait part de son ras-le-bol. Le joueur de l’Inter Milan est surtout inquiet pour sa maman. « La vie normale me manque (…) Ma maman a du diabète. Donc, je ne peux pas aller lui faire un câlin chez elle. Elle ne sort plus. Nous lui avons clairement dit, mon frère et moi : tu ne sors plus », a confié l’avant-centre de 26 ans.

Romelu Lukaku veut retrouver les terrains, mais ce ne sera pas de sitôt. La crise sanitaire actuelle paralyse toutes les activités. Le championnat italien ne reprendra pas avant le 3 avril. La date pourrait même encore être repoussée au 2 mai en fonction de l’évolution de la situation.

Arrivé en provenance de Manchester United l’été dernier, Romelu Lukaku réalisait jusqu’ici une bonne saison. Le Belge comptait 17 buts et 2 passes décisives en 25 matches de Serie A.