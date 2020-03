OL : Brésil, la femme de Thiago Mendes réagit aux critiques

Thiago Mendes est effectivement rentré au Brésil avec sa famille, comme l’avait déclaré Anthony Lopes. Il a quitté Lyon précipitamment afin d’échapper au confinement imposé en France, à cause du Coronavirus.

L'épouse de Thiago Mendes répond aux accusations de fuite

Thiago Mendes a confirmé sa présence au Brésil. Il s’y est rendu avec sa femme et ses enfants, fuyant l’épidémie de Coronavirus en France. Concernant cette fuite, l'épouse du milieu de terrain explique les raisons de leur retour au pays. Selon Kelly Mendes, « elle se sent plus en sécurité au Brésil qu'à Lyon.

« Ma maison ici au Brésil est à côté des meilleurs hôpitaux. Sachant que les hôpitaux en France sont surpeuplés, nous avions peur à cause de nos enfants. Je n'ai pas d'assurance maladie en France, mais j’en ai au pays », a-t-elle expliqué sur Instagram. Elle a demandé ensuite à ceux qui les accusent d'avoir fui « d'arrêter de juger sans savoir ». Car même au Brésil, elle et sa famille ont été « mises en quarantaine, isolés du monde ».

Quant au milieu défensif de l’OL, il a donné des assurances au club rhodanien. « Selon les consignes du club, après la quarantaine, je serai disponible sans aucun obstacle logistique ou sanitaire », a-t-il assuré sur le même réseau social.