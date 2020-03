OM : Du nouveau pour Bouna Sarr et son départ en Guinée

Dans son édition du jour, L’Equipe annonçait que Bouna Sarr s’était réfugié en Guinée pour fuir le coronavirus. Le joueur de l’OM s’est dépêché de démentir cette information.

Bouna Sarr n’est pas parti en Guinée

Bouna Sarr en Guinée en ces temps de coronavirus et de confinement ? On avait facilement cru cette information puisque le championnat et les entraînements de l’OM sont suspendus et que les joueurs sont confinés chez eux. Par ailleurs, l’ancien Messin a de la famille en Guinée, pays où 1 seul cas de coronavirus a été déclaré, alors qu’on parle de 11 000 cas en France.

Mais l’information est fausse. Ce cinglant démenti vient d’être apporté par Bouna Sarr lui-même. Le joueur polyvalent de l’Olympique de Marseille (latéral droit ou milieu offensif) a diffusé sur son compte Instagram une vidéo le montrant à son domicile à Marseille.

Une réactivité à saluer de la part de Bouna Sarr qui éteint ainsi la polémique que l’information du quotidien sportif aurait pu susciter. Car quitter la France en ces temps de coronavirus pour se réfugier dans un pays moins touché n’est pas toujours apprécié par les supporters. Thiago Mendes, milieu de terrain de l'OL, n’en disconviendra pas… Lui qui se fait actuellement tailler par les fans lyonnais pour être parti au Brésil.