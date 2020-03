PSG Mercato : Bombe, Ander Herrera dévoile son prochain club

A peine arrivé au PSG, Ander Herrera pense déjà à son départ. Le milieu de terrain de 30 ans sait où il veut signer après son passage au Paris Saint-Germain.

Ander Herrera évoque un départ du PSG

Même s’il lui reste encore quatre années de contrat au PSG, Ander Herrera pense déjà à sa prochaine destination. Interrogé sur Youtube Hoy Jugamos en Casa, l’Espagnol a révélé dans quel club il voudrait signer après sa pige au Paris Saint-Germain. Le Basque penche pour un retour au bercail, il veut boucler la boucle avec son club formateur.

« Mon espoir est de retourner à Saragosse, le club que je supporte depuis que je suis petit », a confié Ander Herrera. Le milieu de 30 ans a joué deux saisons au Real Saragosse avant de rejoindre l’Athletic Bilbao en 2011. Son club de cœur évolue en deuxième division espagnole. Deuxième de Liga Adelante, Saragosse est proche d’une montée en Liga.

Mais avant de retourner en Espagne, l’ancien Red Devil entend mouiller le maillot du PSG et remporter des trophées. Ander Herrera compte ainsi représenter et défendre les couleurs du PSG comme s’il était son « plus grand fan dans le monde ». Seulement, sa première année au Paris Saint-Germain est à oublier car le milieu de terrain n’est pas épargné par les blessures.

Actuellement touché à la cuisse, il enregistre déjà sa troisième grosse blessure depuis sa signature. Ander Herrera n’a disputé que huit matches de Ligue 1 cette saison pour un seul but. L’Espagnol doit déjà se projeter sur la saison à venir.