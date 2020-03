FC Nantes Mercato : Simon, à un but de son transfert définitif !

Auteur d’une bonne saison avec le FC Nantes qu’il a rejoint l’été dernier, Moses Simon est seulement prêté par Levante. Un prêt qui est toutefois tout proche de se transformer en un transfert définitif.

Moses Simon à 1 but de rendre son option d’achat obligatoire

Levante a bien ficelé son affaire au moment d’envoyer Moses Simon au FC Nantes sous forme de prêt avec option d’achat de 5 millions d'euros. Pour rendre l’option d’achat obligatoire, le club de Liga aurait imposé 2 conditions. Selon les informations de Las Provincias, le Nigérian doit jouer 25 matches et marquer au moins 10 buts avec les Nantais.

Moses Simon a déjà disputé 30 matches et inscrit 9 buts. Son option d’achat de 5 millions d’euros n’est donc pas encore obligatoire pour les Canaris mais l’ailier venu de Levante n'aura aucun mal à marquer le but manquant avec ses dribbles dévastateurs pour les défenses adverses. Il est d'ailleurs l'un des rares joueurs à tirer son épingle du jeu dans une formation nantaise moribonde cette saison. De plus, Moses Simon est déterminé à rester avec le FC Nantes la saison prochaine.

Le footballeur internationnal nigérian devra être très patient car tous les championnats sont suspendus et nul ne sait quand ils reprendront…Affaire à suivre.