Nice : Covid-19, Fournier justifie les départs de Dante et Dolberg

L’OGC Nice a également des joueurs étrangers qui ont rejoint leur pays natal suite à la dégradation de la situation sanitaire en France. Julien Fournier affirme qu’ils ont été autorisés à partir.

Nice a autorisé Dante à rejoindre sa famille au Brésil

D’après le directeur exécutif de l’OGC Nice, certains joueurs qui le désiraient ont été autorisé à rejoindre leur famille. C'est le cas du capitaine Dante, actuellement au Brésil. « Il nous l'a demandé. Au début c'était non, parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait des mesures de confinement, mais dès qu'on a senti qu'il y en aurait, on lui a dit oui », a justifié Julien Fournier dans L’Équipe.

« Il faut se mettre à sa place. Nous, on est auprès de nos familles, dans notre pays, donc on l’a autorisé à faire la même chose. À partir du moment où on a compris que les frontières allaient se fermer et que la situation devenait grave, on a peut-être mis l'humain avant le foot », a expliqué le dirigeant du Gym.

Youcef Atal et Hicham Boudaoui n'ont pas pu rallier l'Algérie

Dante n’est pas le seul joueur parti de Nice. Kasper Dolberg et Riza Durmisi ont rejoint le Danemark. Ils sont partis à temps, avant la fermeture des frontières. Quant à « Youcef Atal et Hicham Boudaoui, ils n'ont finalement pas bougé », car l'Algérie, leur pays natal « a fermé ses frontières relativement tôt, par rapport à la France ».