Stade Rennais - Coronavirus : Une décision radicale en vue

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, le Stade Rennais ambitionne de placer son effectif professionnel au chômage partiel. Une décision sera prise la semaine prochaine.

Le Stade Rennais va-t-il passer au chômage partiel ?

Les clubs de Ligue 1 n’ont pas tardé à subir les conséquences de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Impactés par la suspension du championnat « jusqu’à nouvel ordre », certains clubs français comme l'Olympique Lyonnais et Montpellier HSC ont décidé de placer leurs effectifs professionnels en chômage partiel. Le dernier en date à adopter cette démarche est l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a commencé à prévenir ses joueurs de cette mesure.

Et le Stade Rennais pourrait également passer au chômage partiel. Il faut dire que les conséquences économiques immédiates et potentiellement considérables commencent à inquiéter les dirigeants rennais. Ouest France annonce qu'au Stade Rennais « un comité social et économique (CSE) devrait se tenir mardi prochain » afin de statuer sur la meilleure stratégie à adopter face à la crise. Une décision radicale devrait être arrêtée à l’issue de cette rencontre. Les Bretons, mis au repos forcé, pourraient donc ne percevoir que 84% de leur salaire net de la part de leur employeur.

À noter que le chômage partiel vise à soulager un peu les clubs de Ligue 1 qui n'ont plus d'activité sportive à cause de l'arrêt des compétitions et du confinement liés à la crise sanitaire du coronavirus.