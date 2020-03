PSG : Le dithurambos de Presnel Kimpembe pour Keylor Navas

Keylor Navas est le gardien du PSG depuis septembre 2019. Le club francilien avait payé 13M€ pour l’avoir. Presnel Kimpembe est en revanche parisien depuis toujours. Il a rejoint l’équipe professionnelle lors du match RC Lens - PSG du 17 octobre 2014. Le défenseur de 24 ans a donc vu défiler pas mal de portiers au club de la capitale et il y en a un qui l'a marqué plus particulièrement.

Keylor Navas, c’est Presnel Kimpembe qui en parle le mieux

Le portier costaricien a joué 31 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain, matchs lors desquels il a fait ses preuves. Son coéquipier Presnel Kimpembe a pu observer son apport au club de la capitale. Sur le site du PSG, le défenseur central a mis en avant les points positifs apportés par Keylor Navas au secteur défensif parisien.

D’après le français, Keylor Navas« a amené beaucoup de sérénité, et de l'expérience ». L’ancien portier du Real Madrid a la particularité de ne parler que « quand il faut », rajoute Kimpembe. Et le natif de Beaumont-sur-Oise d’ajouter : « dans les buts, il est tout juste exceptionnel. Quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, deux fois, trois fois, ça te met aussi en confiance. Et tu sais que derrière toi pour que l'adversaire mette un but, ça va être très difficile et forcément, ça remet tout le monde dans le bain quand des fois tu as un petit coup de mou.»

Keylor Navas est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023. Présentement âgé de 33 ans, il en aura 36 au moment de faire ses valises.