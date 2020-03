PSG : grosses révélations sur le confinement de Marquinhos

Contrairement à ses compatriotes Thiago Silva et Neymar, Marquinhos a décidé de ne pas rentrer au Brésil. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, sa femme a justifié ce choix de rester à Paris.

La femme de Marquinhos dit pourquoi le joueur est resté à Paris

Avec la pandémie de coronavirus actuelle, les joueurs, comme le reste de la population, sont invités à rester chez eux. C’est notamment le cas de Marquinhos. Le défenseur brésilien du PSG a décidé de rester avec ses proches à Paris. Il aurait pu quitter l’Hexagone comme ses coéquipiers Thiago Silva et Neymar au Brésil.

Sur Instagram, Carol Cabrino, l’épouse de Marquinhos, a justifié ce choix de rester à Paris. Dans des stories partagées sur le réseau social, la femme du défenseur parisien avoue qu’ils n’ont pas voulu prendre de risque en rentrant au Brésil.

« J’ai réfléchi au fait que c’était dangereux pour nous et pour ma famille qui est au Brésil. Même si je reste enfermée là-bas », a-t-elle écrit. De même, la femme de Marquinhos révèle qu’ils passent le confinement avec une quinzaine de personnes.

Marquinhos et son épouse n’ont donc pas voulu rentrer au bercail comme Neymar et Thiago Silva. Le capitaine du PSG a essuyé pas mal de critiques après l’annonce de son départ. Ses justifications et celles de son épouse n’ont pas suffi à calmer les ardeurs en cette période de crise. Comme les Brésiliens, Edinson Cavani a pris la route de l’Uruguay.