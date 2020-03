Mercato PSG : Une grosse surprise dans le dossier Thiago Silva ??

Thiago Silva va animer le mercato du PSG l’été prochain. Le capitaine parisien qui arrive en fin de contrat n’a pas bénéficié d’offre de ses dirigeants. En l’état, son départ semble inévitable et pourtant une autre version de son histoire avec le club vient d’émerger.

Mercato PSG : vraiment la fin entre Thiago Silva et le PSG ?

Socle de la défense du Paris Saint-Germain ces dernières années, Thiago Silva voit émerger une nouvelle génération de joueurs à son poste. Avec Kimpembe et Marquinhos, le club de la capitale semble vouloir rajeunir sa défense. l’ancien milanais qui joue de moins en moins, à cause de ses pépins physiques, fait face à une concurrence devenue rude à son poste. Il approche de la fin de son contrat et jusqu’ici, aucune offre pour sa prolongation n’est venue de ses dirigeants.

Ces derniers mois, le Milan AC a été présenté comme étant le club de sa prochaine destination, une sorte de retour à l’envoyeur puisque le PSG avait recruté le joueur dans ce club italien. Sauf que les choses ne devraient pas se passer ainsi, selon Il Corriere dello Sport. Cette source italienne indique que Thiago Silva ne partira pas du Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Contrairement à l’idée répandue, le brésilien devrait prolonger son contrat avec le PSG.

Malgré les rumeurs des arrivées prochaines d’un nouvel entraîneur et d’un solide défenseur central, Thiago Silva ne serait pas sur le départ. La presse italienne a pourtant fait état de l’intérêt de Leonardo pour Massimiliano Allegri en remplacement de Thomas Tuchel. Il a aussi été annoncé que le brésilien en pince pour Kalidou Koulibaly, défenseur qu’il voudrait utiliser pour remplacer Thiago Silva.

Avec ce changement de version des rumeurs, tout laisse croire que Thiago Silva n’en a pas encore terminé avec le Paris SG.