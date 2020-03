LOSC : Coronavirus, José Fonte raconte son confinement

Comme l'ensemble des acteurs de la Ligue 1 et des Français en général, José Fonte est actuellement confiné chez lui en raison de la pandémie de coronavirus. Il est revenu sur cette situation particulière dans un entretien accordé au site du LOSC.

José Fonte : "On ne se sent pas seuls"

Homme et joueur d'expérience, José Fonte a récemment exprimé ses sentiments vis-à-vis de la pandémie de coronavirus qui touche le monde dans sa globalité. Ayant ressenti "de l'inquiétude" dans le vestiaire du LOSC et personnellement "pas à l'aise" au moment du déclenchement de cette crise sanitaire, le défenseur portugais, père de deux enfants, a d'abord tenu à faire passer un message aux supporters lillois.

"Je leur demande de rester forts, solidaires et surtout rigoureux. Je veux aussi que nos fans prennent soin de leurs proches. D’ailleurs, j’ai également une pensée pour tous les Lillois, car j’aime profondément cette ville depuis le premier jour de mon arrivée ici."

S'entretenant seul physiquement depuis quelques jours, l'international portugais (42 sélections), qui suit le programme concocté par les préparateurs du club nordiste - "On sait ce qu’on doit faire. Le staff nous contrôle quotidiennement avant et après les entraînements. Régulièrement, le club prend de nos nouvelles. On ne se sent pas seuls" - reste également en contact avec ses partenaires.

"Il y a un manque, c'est évident, parce que durant la saison, on est tous ensemble. On forme un collectif. Mais grâce aux réseaux sociaux, on garde le contact. Quelque chose de fort nous unit. On s’aide, on s’écoute. On se doit de travailler dur, chacun de notre côté, pour se respecter comme de vrais coéquipiers. Avec un grand C", explique le capitaine des Dogues.

Privé d'Euro à la fin de la saison, le Portugais n'a désormais qu'une hâte : reprendre le chemin des terrains.