Juventus Mercato : Un buteur de Man City pour épauler Ronaldo ?

Leader de Serie A et toujours en course en Ligue des champions, la Juventus Turin semble néanmoins plus en difficulté cette saison. Indispensable en attaque, Cristiano Ronaldo manque parfois de soutien. Ce constat a amené Luca Toni, l'ancien grand buteur italien, à lancer une idée de recrutement aux dirigeants turinois.

Luca Toni : "Gabriel Jesus, le plus apte à jouer avec Ronaldo"

À la retraite depuis bientôt quatre ans, Luca Toni fut l'un des très grands buteurs de la fin des années 2000 et début 2010. Champion du monde en 2006 avec l'Italie, l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus Turin est bien placé pour donner son avis sur les grands artilleurs du moment.

Interrogé par Tuttosport sur le buteur qui pourrait être le complément idéal de Cristiano Ronaldo à la Juve, Luca Toni a sorti un nom du lot, celui de Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien de Manchester City.

"Il serait le plus apte à jouer avec Ronaldo, qui n'est pas un avant-centre pur, mais qui marque le plus et qui doit marquer davantage. Gabriel Jesus marque beaucoup, mais il ouvre aussi des espaces pour ses coéquipiers, fait le pressing, et n'a que 22 ans", explique l'ancien international italien (49 sélections, 16 buts).

Celui-ci s'est également amusé à noter quelques autres avants-centres prestigieux du moment. Il a cité des noms de joueurs pouvant également rejoindre la Vieille Dame, plaçant Harry Kane, le joueur de Tottenham, au-dessus de l’ensemble. Mauro Icardi (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Timo Werner (RB Leipzig) seraient d’après lui de belles pioches pour les Turinois.

"Il occupe la surface comme peu le font. Il est technique, bon quand il faut jouer en équipe et tuer dans les derniers mètres. Et à 26 ans, il a encore une marge de progression. Si Kane vaut 9 sur 10, Icardi vaut 8. C'est un grand finisseur, mais il est moins complet, il doit s'améliorer dans le jeu avec son équipe. Werner est à 7, il a encore beaucoup de choses à démontrer. Haaland ? Il est à 7,5. Il marque beaucoup, mais il est important de savoir quels progrès il fera lors des trois prochaines années. S'il continue à ce rythme, ce sera un grand avant-centre."

Reste désormais à savoir si la Juve suivra les conseils de son ancien joueur...