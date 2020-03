Bordeaux : Josh Maja, son grand potentiel ne passe pas inaperçu

Pas autant utilisé que prévu cette saison par son entraîneur Paulo Sousa, Josh Maja n'est pas encore devenu un joueur majeur des Girondins de Bordeaux. Mais à entendre ce spécialiste, cela pourrait bien très vite changer...

Maja figure dans la catégorie des bons joueurs de L1

En cette période de repos forcé, il est déjà l'heure de faire un premier bilan de cette saison de Ligue 1 qui, on l'espère, pourra reprendre et aller à son terme dans quelques semaines, voire quelques mois.

Invité dans l'After Foot à donner son top 5 des meilleures recrues de la saison, Daniel Riolo, le journaliste de RMC Sport, a quelque peu débordé du cadre, donnant bien plus de cinq noms et incluant même des joueurs arrivés lors du mercato hivernal de la saison 2018-2019. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à parler de Josh Maja, l'avant-centre des Girondins de Bordeaux.

"Au delà de mon top 5-6 (il a cité Victor Osimhen, Keylor Navas, Pablo Sarabia, Bruno Guimaraes, Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto, ndlr), Renato Sanches, Kasper Dolberg, Mauro Icardi, Wissam Ben Yedder, c'est top aussi. Et même Josh Maja à Bordeaux, ce n’est pas mal non plus. Je parle de Maja parce que bon… C’est vrai que dans le marasme et le contexte bordelais, ça ne se voit pas bien, mais c’est un bon joueur", a-t-il expliqué dernièrement.

Remplaçant de Jimmy Briand et considéré par Paulo Sousa comme n'étant pas encore suffisamment mûr pour intégrer régulièrement le onze bordelais, Josh Maja, 21 ans et titularisé à seulement six reprises cette saison en Ligue 1, a tout de même inscrit six buts en Championnat.