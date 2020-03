LOSC Mercato : Boubakary Soumaré aura vraiment le choix !

Déjà ouvert lors du dernier mercato hivernal, provoquant même des remous en interne, le dossier Boubakary Soumaré risque de faire les gros titres lors du prochain marché des transferts. Surtout que le milieu du LOSC est de plus en plus convoité...

Les grands d'Europe veulent Soumaré !

Devenu remplaçant dans l'esprit de Christophe Galtier, celui-ci préférant aligner dans le coeur du jeu Renato Sanches et Benjamin André, Boubakary Soumaré, le milieu de terrain du LOSC, n'en reste pas moins un joueur suivi, et même de plus en plus convoité.

Si son départ l'été prochain est quasiment acquis, reste désormais à savoir vers quelle destination s'envolera le joueur de 21 ans. Si l'intérêt de nombreux clubs de Premier League (Tottenham, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Wolverhampton...) est avéré depuis bien longtemps, les deux géants de la Liga ne seraient pas en reste et feraient présentement le forcing pour accueillir la pépite formée au Paris Saint-Germain.

Intéressés également par Eduardo Camavinga, le tout jeune phénomène du Stade Rennais, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient bien un œil sur Soumaré. C’est le quotidien catalan Sport qui l'affirme. Vu par Zinédine Zidane et Quique Setien comme un joueur au potentiel exceptionnel, le natif de Noisy-le-Sec pourrait poursuivre sa carrière en Espagne.

Le média espagnol rappelle toutefois que Liverpool serait bien placé pour recruter Boubakary Soumaré, des négociations ayant déjà été entamées avec l'entourage du joueur.