Real Madrid Mercato : Luka Jovic en partance pour l'Angleterre ?

Acheté à prix d'or par le Real Madrid l'été dernier, Luka Jovic semble de plus en plus proche de la sortie. Auteur dernièrement d'une grosse boulette et sportivement loin d'être irréprochable, le Serbe pourrait bien filer en Premier League.

Direction la capitale anglaise pour Luka Jovic ?

Présentement sous les feux des projecteurs après son retour improvisé en Serbie, en pleine crise de coronavirus, Luka Jovic, l'attaquant du Real Madrid n'a pas arrangé son cas. Il a snobé les mesures de quarantaine imposées par le gouvernement serbe, juste pour assister à l'anniversaire de sa petite amie.

Exposé à des sanctions dans son pays et dans son club, l'ancien buteur de l'Eintracht Francfort risque gros sur le plan de l'image. Déjà en difficulté sportivement depuis son arrivée en Espagne - seulement 2 buts inscrits en 15 matchs de Liga cette saison - Jovic pourrait bien avoir précipité son départ du club merengue.

C'est du moins l'information sortie par le Daily Star, qui affirme que Chelsea et Tottenham sont à l'affût pour récupérer celui qui avait explosé la saison dernière en inscrivant 27 buts toutes compétitions confondues avec Francfort. À la recherche de talents offensifs en vue de la saison prochaine, les deux clubs de Premier League pourraient très vite passer à l'action sur ce dossier.

Son contrat court certes jusqu'en 2025 avec le Real Madrid, qui l'a acheté 60 millions d'euros, mais le joueur de 22 ans a perdu de la valeur suite à sa mauvaise saison. Il ne vaudrait désormais plus que 40 millions d'euros, selon Transfermarkt.

L'hypothèse d'un prêt pourrait même être privilégiée par les dirigeants madrilènes, histoire de relancer Jovic en lui permettant de gagner en maturité.