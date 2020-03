OL Mercato : Le Stade Rennais insiste pour Florian Maurice

En quête d’un nouveau directeur sportif, le Stade Rennais est déterminé à recruter Florian Maurice, l'actuel patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais.

Le Stade Rennais ne lâche rien pour Florian Maurice

Une nouvelle ère a débuté au Stade Rennais avec l’arrivée de Nicolas Holveck. Le nouveau président du club rennais a officiellement pris ses fonctions mercredi dernier et a aussitôt expliqué qu’il était urgent de trouver un nouveau directeur sportif « afin de préparer la saison prochaine très vite ». Un souhait reçu 5/5 par les responsables bretons qui s’activent pour trouver l’homme le plus à même à tenir cette fonction.

Et il semblerait qu’à Rennes, on soit assez têtu. Malgré la mise en garde de Jean-Michel Aulas déclarant son chef de recrutement intransférable, le Stade Rennais persévère pour signer Florian Maurice. Dans son article du jour, L’Équipe révèle en effet que le club rennais serait passé à l’offensive pour l’ancien international français, actuellement en charge de la cellule de recrutement à l’Olympique Lyonnais. Des négociations auraient déjà débuté entre les deux parties.

D’autres pistes étudiées

Mais déloger Florian Maurice de l’OL ne sera pas chose aisée pour les Rennais. L’homme de 46 ans est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais et est très apprécié par le président Jean-Michel Aulas. Le bosse de l'Olympique Lyonnais espère le conserver le plus longtemps possible.

Raison pour laquelle les dirigeants du Stade Rennais explorent d’autres pistes en parallèle. Les noms de Gilles Grimandi, ex-directeur sportif de l’OGC Nice et Olivier Pickeu, récemment licencié d’Angers, sont annoncés dans le collimateur du club de Rennes.