OM : Le Suédois Roger Magnusson n’a pas encore oublié Marseille

Roger Magnusson a défendu les couleurs de l’OM de 1968 à 1974. Alors qu’il fêtait ses 75 ans hier, le Suédois a confié à La Provence ses impressions sur l’actuel Olympique de Marseille.

Roger Magnusson est satisfait de la saison de l’OM

Roger Magnusson reste très attaché à l’OM. Malgré son départ en 1974 et la distance (il vit désormais en Suède), il s’intéresse toujours à l’actualité du club olympien. « Tous les jours, absolument tous les jours, je vais à la bibliothèque près de chez moi et je lis La Provence et L'Équipe », a-t-il assuré dans les colonnes du quotidien régional.

Et ce qu'il apprend lui fait grand plaisir. Cette saison, sous le coaching d’André Villas-Boas, l’OM est 2e de Ligue 1. « Ils font une belle saison, 2e c'est bien », s’est félicité l’ancien Marseillais.

Même s’il regrette la suspension de la Ligue 1, Roger Magnusson croit en revanche que cette mesure va finalement tourner à l’avantage des Phocéens. Car Florian Thauvin, longtemps blessé et à peine de retour, sera vraiment opérationnel à la reprise.

Enfin, Roger Magnusson pense que le technicien portugais André Villas-Boas a fait oublier son échec en Angleterre avec sa brillante saison sur le banc de la formation marseillaise.