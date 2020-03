ASSE : Tension à Saint-Étienne, Caïazzo pour éteindre le feu

L’ASSE a démenti une crise entre Claude Puel et Roland Romeyer. Cependant Le Progrès croit savoir que Bernard Caïazzo est monté au cerneau pour éteindre le feu qui couvait à l' As Saint-Étienne, preuve que tout n'allait pas aussi bien que ça au club.

ASSE : Crise Puel - Romeyer, Caïazzo en pompier !

L’Équipe a révélé une vive tension à l'ASSE entre Claude Puel et Roland Romeyer dans son édition de vendredi. Le club ligérien a réagi via un communiqué officiel dans lequel il a jugé les révélations du média « de faits erronés et de polémique inutile ».

Ce samedi, Le Progrès confirme une ambiance froide à l'As Saint-Étienne. Conscient des conséquences des bisbilles entre Claude Puel et Xavier Thuilot d’une part et Roland Romeyer d’autre part, Bernard Caïazzo aurait décidé d’agir.

Si l’on en croit le quotidien régional, le co-président de l’ASSE s’est proposé en médiateur pour mettre fin à la crise entre le manager général, le directeur général et le président du directoire. « Pour apaiser les tensions naissantes et grandissantes, Bernard Caiazzo a proposé la rédaction d’une ‘’charte de fonctionnement’’ qui délimite les fonctions de chacun », a informé la source.

Romeyer limité à ses prérogatives de président du directoire ?

D’après cette dernière, cet acte « laisserait la direction opérationnelle à Puel et Thuilot ». Dès lors, Romeyer interviendrait dans les dossiers dévolus au coach ou au DG « que s’il est sollicité ». À en croire le quotidien local, Roland Romeyer « aurait admis de rester à sa place d’actionnaire ».

En effet, il lui était reproché de s’ingérer dans les tâches de Claude Puel ou de Xavier Thuilot.