OM : Coupable de mensonge, L’Equipe s'excuse auprès de Sarr

L’Equipe avait annoncé que Bouna Sarr était parti en Guinée pour fuir le confinement. Le joueur de l’OM a rapidement démenti l’information. Le quotidien sportif vient de présenter ses excuses au latéral droit de l’Olympique de Marseille.

L’Equipe fait profil bas devant Bouna Sarr

Ce vendredi a été un jour assez mouvementé pour Bouna Sarr. Les supporters de l’OM s’étaient réveillés en apprenant que le joueur avait fui l’épidémie de coronavirus et le confinement en voyageant en Guinée. Ce pays est l’un de ses pays d’origine et une partie de sa famille y vit. De plus, c’est un endroit parfait pour se protéger contre la pandémie de coronavirus, un seul cas y étant déclaré pour l’instant. C’est dire si l’information du quotidien sportif avait toutes les chances d’être considérée comme vraie.

Mais en fait, il s’agissait d’une fauuse information. Bouna Sarr n’a pas quitté la France et s’est dépêché de démentir le média en publiant sur son compte Instagram une vidéo le montrant dans sa villa à Marseille.

Ce samedi, c’est au tour du média de se dépêcher de présenter ses excuses au natif de Lyon. Dans un erratum de son édition du jour, le journal a écrit : « Contrairement à ce que nous indiquions dans notre édition d'hier, Bouna Sarr n'est pas en Guinée. Le Marseillais s'entretient dans sa villa depuis le début du confinement. Toutes nos excuses à l'intéressé. »