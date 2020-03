OM Mercato : Angleterre, mauvaise nouvelle pour Villas-Boas ?

Brillant avec l’OM cette saison, André Villas-Boas pourrait retourner en Premier League la saison prochaine. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne devrait cependant pas espérer diriger un cador du championnat anglais.

La condition d’un retour d'André Villas-Boas en Premier League

André Villas-Boas a déjà annoncé que l’OM serait le dernier club qu’il entraînerait avant de viser le poste de président du FC Porto. Une promesse qui ne semble pas convaincre Jack Pitt-Broke. Selon les confidences de ce journaliste anglais au journal Le Phocéen, le technicien portugais pourrait retourner en Premier League où il a déjà entraîné Chelsea (2011) puis Tottenham (2012). Le confrère indique que le Lusitanien « avait d'ailleurs été cité à Liverpool avant l'arrivée de Jurgen Klopp, puis après à Everton et West Ham ».

Le Top 5 anglais inaccessible à Villas-Boas ?

Mais selon Jack Pitt-Broke, André Villas-Boas a beau être très performant avec l’OM, il ne devrait pas espérer retrouver une grosse écurie du championnat anglais. Selon le Britannique, en cas de retour en Angleterre, l’ancien manager de Chelsea « n'aurait plus accès aux Big Five » anglais. Toujours selon le journaliste de The Athletic, l'entraîneur marseillais ne pourrait retourner en Premier League qu’en visant « des clubs de milieu ou de bas de tableau dans un premier temps, comme Newcastle ou West Ham ».