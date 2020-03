OL, Chelsea Mercato : Aubameyang pour remplacer Moussa Dembélé

Les annonces d'un départ de Moussa Dembélé de l'OL ont longtemps troublé le sommeil des dirigeants. Chelsea, citée comme destination favorite pour accueillir le français de 23 ans semble changer son fusil d'épaule.

L' OL peut enfin respirer pour Moussa Dembélé ?

Meilleur buteur de l’OL cette saison (16 buts en 27 matchs de Ligue 1), Moussa Dembélé est pisté par plusieurs clubs en Angleterre. L'intérêt de Chelsea et de Manchester United pour le joueur est récurrent dans la presse anglaise. S’agissant des Blues, ils se prépareraient désormais à passer à autre chose, las de voir leurs avances repoussées par Lyon.

Selon 90 Minutes, Chelsea aurait désormais les yeux sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais d’Arsenal est présenté comme la meilleure option en cas de départs d’Olivier Giroud et de Michy Batshuayi. Le Franco-Gabonais arrive en fin de contrat à Arsenal en juin 2021 et le Belge ne s'opposerait pas à un transfert en fin de saison.

Moussa Dembélé, annoncé du côté de Stamford Bridge par les rumeurs ces derniers mois, ne devrait donc plus se soucier des tentatives des dirigeants de ce club. Les responsables de l'Olympique Lyonnais non plus. Ce club a longtemps été une menace pour la stabilité de leur secteur offensif. Jean-Michel Aulas avait refusé une offre d'environ 40 millions d’euros lors du dernier mercato, ce qui n'avait pas mis fin aux manœuvres des Blues.

Contrairement à Moussa Dembélé, Chelsea a un véritable coup à jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais ne cache plus ses envies de départ d'Arsenal. Il est depuis associé au Barça et à l’Inter Milan. Son prix étant plus abordable que celui du buteur de l’OL.