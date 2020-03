PSG Mercato : Le dossier Paul Pogba chamboulé par le covid-19 ?

Sur les tablettes du Real Madrid et du PSG, Paul Pogba pourrait finir par rester à Manchester. Le milieu de terrain est ouvert à un départ à la fin de la saison. Mais à cause de la crise sanitaire actuelle, il ne devrait pas bouger.

Vers un gros rebondissement dans le dossier Paul Pogba

Paul Pogba entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Le milieu de terrain de 27 ans pourrait quitter Manchester United quatre ans après son retour chez les Red Devils. Le Real Madrid et le PSG sont cités comme de sérieux prétendants du milieu de terrain. Lequel pourrait être disponible à moins de 100 millions d’euros.

Seulement, avec la pandémie de coronavirus actuelle, le Real Madrid et le PSG pourraient être refroidis. Avec la crise actuelle, les clubs ne tirent plus profit comme antan. Ils pourraient donc se retrouver face à une crise financière au moment d’enrôler Paul Pogba. A ce sujet, Duncan Castles a assuré que les clubs ne pourraient pas dépenser des sommes folles au mercato.

Le journaliste du Sunday Times et du Daily Record prédit donc un mercato d’été des plus ternes. S’agissant par exemple du Real Madrid, El Confidencial révélait que le club perdait 100 000 euros par jour. Et là il ne s’agit que des pertes liées à la fermeture de son musée. Le PSG de son côté a perdu 5 millions d’euros à cause du huis clos pour le match contre Dortmund en Ligue des Champions.