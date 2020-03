Milan AC Mercato : Zlatan Ibrahimovic bientôt à la retraite?

Selon l’édition du jour de La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic a fait une proposition au Milan AC. Et les dirigeants du club de Serie A n’auraient pas approuvé la proposition de l’attaquant Suédoise.

Zlatan Ibrahimovic voudrait raccrocher les crampons en fin de saison

Après avoir évolué aux quatre coins du monde, Zlatan Ibrahimovic est retourné au Milan AC en janvier dernier. Malgré ses 38 ans, l’ancien attaquant du PSG est parvenu à redonner un nouveau visage à l’écurie italienne. Pour tout dire, il en est la star du club grâce à ses brillantes prestations (4 buts depuis son retour en 10 matchs). Cependant, Zlatan Ibrahimovic ne compte pas s’éterniser au Milan AC. Le quotidien transalpin annonce que l’ex-joueur de Manchester United voudrait raccrocher les crampons à la fin de saison. Le Suédois aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il n’avait plus les jambes pour continuer.

Le Milan AC chaud pour prolonger Zlatan Ibrahimovic

Du côté des dirigeants milanais, le son de cloche serait différent. Selon la source, les responsables du Milan AC ne voudraient pas voir le Suédois prendre sa retraite en fin de saison. Ils seraient convaincus que l’ancien de Los Angeles Galaxy peut encore jouer une saison de plus et souhaiterait donc prolonger son contrat. Une mission qui s'annonce compliquée car l’ex-Intériste n’a pas l’intention de revenir sur sa décision. Mais les deux directeurs sportifs milanais, Zvonimir Boban et Paolo Maldini n’ont pas dit leur dernier mot...