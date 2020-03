Strasbourg : Officiel, Thierry Laurey prolonge d'un an !

Entamées depuis quelques semaines, les négociations entre le Racing Club de Strasbourg et Thierry Laurey ont abouti à un accord. Le technicien rempile pour une saison supplémentaire.

Keller : "On est contents de poursuivre l'aventure avec Thierry Laurey"

En fin de contrat à l'issue de cette saison 2019-2020 et désireux de poursuivre son aventure sur le banc du RC Strasbourg, Thierry Laurey a officiellement prolongé son contrat avec le club alsacien.

"Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Thierry Laurey se sont mis d’accord pour une prolongation du contrat de l’entraîneur du club jusqu’en juin 2021", écrit la direction sur le site internet du club vainqueur de la Coupe de la Ligue 2019.

Initialement porté sur le fait de prolonger pour plus d'une saison, ce qui l'avait conduit à faire des déclarations plutôt mal passées chez certains supporters du RCSA - "si nos positions sont convergentes, il n'y aura pas de souci. Si elles ne le sont pas, on ira voir ailleurs" - l'ancien entraîneur d'Amiens et du Gazelec Ajaccio n'a finalement resigné que pour un an, son salaire étant cependant revu à la hausse, selon L'Equipe.

"On est contents de poursuivre l'aventure avec Thierry. Comme chaque année, on s'est vus en milieu de saison pour faire le point, de manière cordiale. On l'a toujours soutenu, dans les bons comme dans les mauvais moments, et cette issue marque notre volonté de continuer à développer le club ensemble", a déclaré Marc Keller, le président du club strasbourgeois.

Arrivé au club en 2016, Thierry Laurey a été l’artisan de la montée en Ligue 1 puis du maintien les deux années suivantes. Il a surtout remporté la Coupe de la Ligue en 2019.

Avec ses quatre saisons passées sur le banc, il est le recordman de longévité, sans interruption, sur le banc du Racing Club de Strasbourg.